Polizisten ziehen Autofahrer wegen mehreren Verstößen aus dem Verkehr

Überhöhte Geschwindigkeit und ein beschädigtes Auto: In mehrfacher Hinsicht ist ein 56 Jahre alter Autofahrer bei Vöhringen negativ aufgefallen, die Polizei zog ihn schließlich aus dem Verkehr. Vermutlich hätte der Mann gar nicht mehr Auto fahren dürfen.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Illertisser Dienststelle am Donnerstagabend im Bereich der Staatsstraße 2031 ein Auto. Dieses war den Polizisten zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit und zwei defekten Rücklichtern aufgefallen.

Das Ergebnis des Drogentests steht noch aus

Dem Polizeibericht zufolge zeigte der Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum, er konnte oder wollte jedoch keinen freiwilligen Drogentest machen. Deshalb durfte der 56-Jährige nicht weiterfahren. Ihm wurde anschließend Blut abgenommen. Sollte sich dabei der Verdacht bestätigen, dass der Mann Betäubungsmittel vor seiner Fahrt konsumiert hat, dann erwarten ihn ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)