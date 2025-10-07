Polizeieinsatz wegen Poser-Treffen schlägt weiter Wellen: „Warum würgen Sie mich jetzt?“

Das nicht angemeldete Treffen zahlreicher Auto-Poser am Wochenende auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt, bei dem es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen kam und Beamte unter anderem mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden, schlägt vor allem in den sozialen Netzwerken weiter hohe Wellen. Nachdem ein Mitglied der Poser-Szene zunächst schriftlich von einem mutmaßlichen Würge-Vorfall eines Polizisten berichtet hatte, liegt unserer Redaktion nun ein Video vor, das unter anderem diese Angelegenheit dokumentieren soll. Wie reagiert die Polizei darauf?

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis