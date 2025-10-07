Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Polizeieinsatz wegen Auto-Poser in Altenstadt schlägt weiter Wellen: „Warum würgen Sie mich jetzt?“

Altenstadt

Polizeieinsatz wegen Poser-Treffen schlägt weiter Wellen: „Warum würgen Sie mich jetzt?“

Videos sollen ein vermeintliches Fehlverhalten der Polizei beim Poser-Treffen in Altenstadt zeigen. Die Szene sieht sich zum Teil als Opfer, fordert mehr Respekt und kritisiert das harte Vorgehen.
Von Michael Kroha und Karen Annemaier
    • |
    • |
    • |
    Ein Video soll einen mutmaßlichen Würgegriff eines Polizisten im Zusammenhang mit dem Autoposer-Treffen in Altenstadt belegen.
    Ein Video soll einen mutmaßlichen Würgegriff eines Polizisten im Zusammenhang mit dem Autoposer-Treffen in Altenstadt belegen. Foto: Screenshot / Privat

    Das nicht angemeldete Treffen zahlreicher Auto-Poser am Wochenende auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt, bei dem es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen kam und Beamte unter anderem mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden, schlägt vor allem in den sozialen Netzwerken weiter hohe Wellen. Nachdem ein Mitglied der Poser-Szene zunächst schriftlich von einem mutmaßlichen Würge-Vorfall eines Polizisten berichtet hatte, liegt unserer Redaktion nun ein Video vor, das unter anderem diese Angelegenheit dokumentieren soll. Wie reagiert die Polizei darauf?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden