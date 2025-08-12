Polizeieinsatz wegen Familienstreit in Vöhringen: Mann wehrt sich massiv gegen Beamte

In der Nacht auf Dienstag hat ein Familienstreit in Vöhringen zu einem Polizeieinsatz geführt, bei dem die vier eingesetzte Beamten und ein 33-Jähriger Schürfwunden und Blutergüsse davontrugen.

Der Streit brach nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr aus. Ein 33 Jahre alter Mann hielt sich in der elterlichen Wohnung auf, war betrunken und stand nach einem Cannabiskonsum unter dem Einfluss von Drogen. In diesem Zustand bedrängte er seinen 59-jährigen Vater, der deshalb den Polizeinotruf wählte. Zwei Streifen der Polizei Illertissen versuchten den Streit vor Ort zu schlichten und die Lage zu beruhigen. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus, doch der 33-Jährige kam dem nicht nach. Folglich kündigten die Einsatzkräfte an, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Als der Mann den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete und versuchte, erneut aggressiv auf seine Eltern einzuwirken, wendeten die Streifenbeamten unmittelbaren Zwang an.

Der Aggressor verbrachte die restliche Nacht in einer Haftzelle

Wie die Polizei weiter mitteilt, wehrte sich der 33-Jährige beim Festhalten und dem Anlegen der Handfesseln massiv und griff nach den Einsatzmitteln der Beamten. Außerdem beleidigte er sie. Schlussendlich fixierten die Beamten den Aggressor und brachten ihn in den Streifenwagen. Die restliche Nacht verbrachte der Mann in einer Haftzelle. Am Morgen, nachdem sich seine Aggressionen gelegt hatten, wurde er wieder entlassen. Gegen den 33-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (AZ)