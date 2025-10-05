Polizisten lösen Tunertreffen in Altenstadt auf und werden dabei angegriffen

Die Überschrift der Polizeimeldung klingt ziemlich verharmlosend für das, was in der Nacht auf Sonntag im südlichen Landkreis Neu-Ulm vorgefallen ist: „Unerlaubtes Tunertreffen in Altenstadt mündet in Landfriedensbruch“ schreibt die Illertisser Dienststelle. In der Meldung selbst ist zu lesen, dass es zu massiven Ausschreitungen kam, als Polizisten das Treffen auflösen wollten.

In den Nachtstunden des 4. Oktober gingen dem Polizeibericht zufolge mehrere Anrufe über eine Ansammlung von mehreren hundert Fahrzeugen der Tuningszene bei der Polizeiinspektion Illertissen ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass die aufgemotzten Fahrzeuge auf einem befahrbaren Firmengelände an der Illertalstraße nahe der Autobahnausfahrt Altenstadt standen. Zudem waren dutzende Fahrzeuge in den Zufahrtsstraßen und dem angrenzenden Wohngebiet geparkt. Die Polizisten sahen Fahrzeuge, die in der näheren Umgebung drifteten und ihre Motoren aufheulen ließen. „Die Fahrzeuge konnten zweifelsfrei einer überörtlichen Poser- und Tuningszene zugeordnet werden, welche sich zu einem unerlaubten Treffen in Altenstadt verabredet hatte“, schreibt die Polizei.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften räumte den Platz in Altenstadt und nahm Personalien auf

Als die Beamten die Ansammlung auflösen wollte, trat ihnen laut Polizeibericht eine Menschenmenge von 150 bis 200 Personen entgegen. Bei dem ersten Versuch der Räumung kam es zu Ausschreitungen aus der Gruppe gegen die Beamten. Einige Personen versperrten den Beamten zunächst die Zufahrt und versuchten später, sie vom Verlassen des Geländes abzuhalten. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Beamten dabei mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen und teils beschossen. Zudem wurden die Dienstwagen angegangen.

Aufgrund der gezeigten Aggressivität der Menge kam „eine Vielzahl an Einsatzkräften“ nach Altenstadt. Sie räumten anschließend den Platz, indem sie den anwesenden Personen Platzverweise erteilten und deren Personalien aufnahmen. Die eingesetzten Beamten blieben bei den Ausschreitungen unverletzt. Die Polizeiinspektion Illertissen hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall, wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie diversen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Zeugeninnen und Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Vorfall in Altenstadt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. Die Dienststelle hat die Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)