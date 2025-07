Mitgliederversammlung beim Verein Bayerischer Krippenfreunde Illerberg und Umgebung

Ende März fand im Gasthof „Zum Hobel“ in Illerberg die Mitgliederversammlung der Krippenfreunde statt. Neben den Berichten des Ersten Vorsitzenden, des Kassiers, der Kassenprüfer und dem Gedenken an die verstorbenen Krippenfreunde standen dieses Jahr auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Der Präsident des Verbands Bayerischer Krippenfreunde, Kaplan Henrik Preuß, hat in Anerkennung Ihrer langjährigen Vereinstreue Dieter Dzierzanowski (Weißenhorn) für 25 Jahre das silberne, Roswitha Neuhäusler (Bellenberg), Johann Willbold (Vöhringen) und Marianne Kern (Vöhringen) für 40 Jahre das goldene Ehrenabzeichen des Verbands verliehen. Die Urkunden wurden den Jubilaren vom Ersten Vorsitzenden der Krippenfreunde, Dietmar Schmid, überreicht.

