Forschertag am Wasser – Umweltbildung mit dem LBV

Als Anerkennung für ihren großartigen Einsatz bei den diesjährigen Spendenwochen des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) durften die fünften Klassen der Schule an einer spannenden Umweltaktion teilnehmen. Der LBV besuchte die Schule und führte mit den Kindern eine praxisnahe und lehrreiche Veranstaltung am Wasser durch.

Kinder zeigen Neugier und Forschergeist.

Gemeinsam mit der Umweltpädagogin des LBV fingen die Schülerinnen und Schüler kleine Wasserlebewesen – darunter Insektenlarven, Krebstiere und sogar winzige Fische. Diese wurden anschließend mit viel Begeisterung unter dem Mikroskop betrachtet, bestimmt und besprochen. Mit Neugier und echtem Forschergeist lernten die Kinder dabei eine Menge über die Artenvielfalt und die Empfindlichkeit unserer heimischen Gewässer.

Wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur.

Die Aktion war ein voller Erfolg: Neben spannenden Einblicken in die Welt unter Wasser sammelten die Kinder wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur – ganz praktisch und hautnah. Sie entwickelten dabei nicht nur neues Wissen, sondern auch eine tiefere Wertschätzung für ihre Umwelt. Solche Erlebnisse sind unbezahlbar. Sie zeigen eindrucksvoll, wie wichtig Umweltbildung schon im jungen Alter ist – und wie sie Kinder motivieren kann, sich mit Freude und Überzeugung für den Naturschutz einzusetzen. Eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt.

