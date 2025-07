„Preisfuchs“: In Senden hat ein neuer Secondhand-Markt eröffnet

Früher wurde hier bis in die frühen Morgenstunden getanzt, seit dem Wochenende kann man am Sendener Ortseingang nun nach Gebrauchtwaren stöbern: In der Berlinerstraße 23 hat der Secondhand-Markt „Preisfuchs“ in den Räumlichkeiten eröffnet, in denen früher eine Disco zu finden war. Für den Betreiber Edgar Kelnberger ist die Halle im Sendener Norden neben einem Standort in Lauingen (Landkreis Dillingen) derzeit die zweite Filiale, in der der Heidenheimer Gebrauchtes zum Verkauf anbietet.

Viele der gebrauchten Möbel bei Preisfuchs in Senden kommen aus Haushaltsauflösungen

Seit vergangenem August waren Kelnberger und sein Team am Werkeln, monatelang haben sie unter anderem die alten Toiletten herausgeholt und die Halle so herausgeputzt, dass die unzähligen Möbel, Haushaltswaren und Werkzeuge hier nun angemessen präsentiert werden können.

Icon Vergrößern Bei „Preisfuchs“ reihen sich in Senden unter anderem viele gebrauchte Betten aneinander. Foto: Preisfuchs Icon Schließen Schließen Bei „Preisfuchs“ reihen sich in Senden unter anderem viele gebrauchte Betten aneinander. Foto: Preisfuchs

Auf den etwa 600 bis 700 Quadratmeter reihen sich bei „Preisfuchs“ gebrauchte Kommoden aneinander und umrahmen Betten, mal mit Platz für eine Person, mal für zwei. Auch einige Sofas, Einbauküchen und Hometrainer warten in der Halle auf neue Besitzerinnen und Besitzer. „Es ist alles in gutem Zustand“, versichert Kelnberger. Viele der hier versammelten Gegenstände kommen laut ihm aus Haushaltsauflösungen.

Bei Wunsch liefert „Preisfuchs“ die gebrauchten Möbel auch nach Hause

Von Senden aus bietet sein Unternehmen abgesehen von dem überdachten Flohmarkt im Sendener Norden nun auch Kleinumzüge, Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen an. Und wer etwas bei ihnen gefunden hat, aber zum Beispiel den Schrank nicht selbst abtransportieren kann, für den liefern Kelnberger und sein Team die Einkäufe bei Wunsch auch nach Hause.

Manchmal endet der Einsatz dabei an der Haustüre, manchmal bauen sie die Möbel für die Kundinnen und Kunden auch auf. Das kostet dann allerdings ein bisschen extra, sagt Kelnberger.

Er ist zufrieden, wie sein neuer Sendener Secondhand-Markt am Wochenende angelaufen ist. „Es war insgesamt sehr gut besucht.“ Geht da nicht schnell auch mal etwas aus? „Es ist genug Nachschub da“, versichert Kelnberger lachend.

Info: Geöffnet hat der Secondhand-Markt „Preisfuchs“ in der Berlinerstraße 23 in Senden donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.