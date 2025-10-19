Premiere des Musicals „Anders“ der Theatergruppe Schmiere übertrifft alle Erwartungen

Was ist eigentlich normal? Was steckt hinter der Fassade? Was ist Wirklichkeit oder nur Schein? Wenn es darum geht, Tabuthemen zu beleuchten, sind die Mitglieder der Theatergruppe Schmiere gründlich und genau. Aber auch sehr unkonventionell und mutig. Mit dem Musical „Anders“ verbindet das Ensemble zum Nachdenken anregende Realitäten mit tiefgründigen Gedanken und Fragen. Ganz auf die jeweilige Stimmung angepasste Musik sowie schwungvolle Tanzeinlagen machen die Aufführung in Babenhausen zum Erlebnis.

Vor einem Jahr hat die Theatergruppe Schmiere zahlreichen Theaterfreunden und Fans gezeigt, wie ihr „nächstes Stück“ entsteht. Angefangen bei der Ideenfindung über die Entwicklung von Texten, Musik und Rollenverteilung bis hin zu Bühnenbildern und Technik. Damit erlaubte das Ensemble einen Blick hinter die Kulissen und machte gleichzeitig neugierig auf das Musical „Anders“.

Musical „Anders“ ist weiterer Höhepunkt in der Erfolgsgeschichte der Schmiere-Gruppe

Dessen Premiere im Theater am Espach übertraf alle Erwartungen. Wertet man die Begeisterung und den Applaus der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, dann dürfen die Schmiere-Akteurinnen und -Akteure dieses Musical als weiteren Höhepunkt in ihre im Jahr 1989 begonnene Erfolgsgeschichte einreihen.

Gewohnt lebensnah, tiefgründig, aber auch humorvoll bringt die Gruppe das aus der Feder von Ellen Wildermuth stammende Musical auf die Bühne. Deren schlichte Gestaltung ermöglicht einen Blick auf die immer gegenwärtige Schmiere-Band. Gleichzeitig bildet sie die ideale Plattform für eine mit tiefgehenden Texten, einfühlsamer Musik sowie schwungvollen Gesangs- und Tanzeinlagen geprägte Reise voller Emotionen.

Sie beginnt mit einem Einblick in ein scheinbar harmonisches Familienleben. Doch die Feststellung „Alles ist wunderbar“ trügt. Das Geständnis des Sohnes „Ich bin schwul“ bringt die anfängliche Harmonie völlig ins Wanken. Als sich der Familienvater nach dem wiederholten Erhalt eines roten Briefes ganz unerwartet das Leben nimmt, herrscht Betroffenheit. Die unwillkürlich aufgeworfenen Fragen klärt das Schmiere-Ensemble mit einem Sprung in die Vergangenheit auf.

Mit Liebe zum Detail arrangierte Szenen lassen Hoffnung aufleuchten

In der Zeit, als Paragraf 175 des deutschen Gesetzbuches die gleichgeschlechtliche Liebe kriminalisierte, durften Ehefrauen nur mit Erlaubnis ihrer Männer arbeiten. Eindrucksvoll und facettenreich führen die Schmiere-Akteurinnen und -Akteure vor Augen, wie Menschen damals mit diesen gesellschaftlichen Tabus lebten und sich arrangierten. Welche Auswirkungen Zwiespalt und Zerrissenheit auch auf kommende Generationen haben können, bringt das Ensemble gekonnt auf die Bühne.

Gleichzeitig lassen die mit spürbarer Liebe zum Detail arrangierten Szenen Hoffnung aufleuchten: „Vielleicht irgendwann werden die Menschen verstehen, dass man Liebe nicht verbieten kann.“ Der Refrain „Sei stolz darauf, wer du bist“ vermittelt Mut und Zuversicht. Nicht enden wollender Applaus für diese bewundernswerte Aufführung rief die insgesamt rund 40 Akteurinnen und Akteure immer wieder auf die Bühne zurück.

Info: Der Premiere schließen sich neun weitere Aufführungen an: am Samstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, Sonntag, 26. Oktober, 18 Uhr, Samstag, 1. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 2. November, 18 Uhr, Samstag, 8. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 9. November, 18 Uhr, Samstag, 15. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 16. November, 18 Uhr und Samstag, 22. November, 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist über das Babenhauser Schreibwarengeschäft „bei Elke“ in der Fürst-Fugger-Straße oder über www.schmiere.de möglich. Der Einlass im Theater am Espach und die Abendkasse sind jeweils 30 Minuten vor den Aufführungen geöffnet.