Premiere: So feierte Senden sein erstes Weinfest samt Herbstmesse

Drei Tage lang hieß es am Wochenende zum ersten Mal ‚Weinzeit‘ in Senden. Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag hatte der Gewerbeverband ein beheiztes Zelt auf dem Marktplatz aufgebaut, auch drumherum gab es am Sonntag neben dem Weinfest noch einiges Programm: Bei der Herbstmesse im Bürgerhaus boten knapp 30 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen an, draußen sorgten Foodtrucks für Verstärkung.

Fürs erste Mal zeigen sich die Veranstalter mit dem Weinfest „sehr zufrieden“, wie Achim Bayer vom Gewerbeverband unserer Redaktion sagt. „Wir haben es ein bisschen knapp beworben, aber es war immer etwas los.“ Bis zum Ende saßen die Gäste gemütlich und gesellig beisammen. Von den Besucherinnen und Besuchern hätten sie sehr zufriedenes Feedback bekommen. Auch die Kombination aus der Ulmer Vinothek, die für die Getränke verantwortlich war, und dem Dorfladen Witzighausen, der die begleitenden Vesperplatten stellte, sei „echt nett organisiert“ gewesen.

Begleitet wurde das Programm im Bürgerhaus Senden unter anderem durch mehrere Foodtrucks. Geschäfte in der Innenstadt und im Sendener Gewerbegebiet Nord durften von 13 bis 18 Uhr ebenfalls ihre Produkte verkaufen.

Bei der begleitenden Herbstmesse trudelten die Menschen am Sonntag etwas später als 11 Uhr ein, dann aber habe es auch hier eine „schöne Frequenz“ gegeben, sagt Bayer. Besonders der Tätowierer, der kostenlose Organspende-Tattoos anbot, habe einiges zu tun gehabt.

Beim verkaufsoffenen Sonntag habe sich der Gewerbeverband jedoch „ein kleines bisschen mehr erhofft“, da einige Geschäfte nicht mitmachten. Im Illercenter sei jedoch von jedem Warenbereich etwas geöffnet gewesen.