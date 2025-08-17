Premiere: „The Addams Family“ spielt im Illertisser Freilichttheater ein skurriles Wahrheitsspiel

Die Schwabenbühne hat mit der ausverkauften Vorstellung von „The Addams Family“ im Freilichttheater am Illertisser Schloss eine viel applaudierte Premiere gefeiert. Und Illertissen zur Musicalstadt erhoben, gewissermaßen in einer Reihe mit Spielorten wie Hamburg, Düsseldorf oder Köln, wo diesen Sommer ebenfalls das Broadway-Musical auf dem Spielplan steht. Die Musikkomödie basiert auf Figuren von 1938 des US-amerikanischen Cartoonisten Charles Addams. Zu sehen ist eine satirische Version der idealen amerikanischen Familie, groteskerweise mit umgekehrtem Ästhetikempfinden. Das kam an und ließ das Publikum begeistert mitgehen.
Illertissen
