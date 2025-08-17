Icon Menü
Premiere: „The Addams Family“ spielt im Illertisser Freilichttheater ein skurriles Wahrheitsspiel

Illertissen

Premiere: „The Addams Family“ spielt im Illertisser Freilichttheater ein skurriles Wahrheitsspiel

Die Erwachsenentruppe der Schwabenbühne inszeniert in Illertissen gekonnt eine groteske Musikkomödie voller Gemütssprünge, Gesang und Tanz.
Von Regina Langhans
    Für die Inszenierung von "The Addams Family" hat sich Regisseur Stefan Krause ein farbenfrohes Bühnenbild für das Freilichttheater in Illertissen ausgedacht.
    Für die Inszenierung von "The Addams Family" hat sich Regisseur Stefan Krause ein farbenfrohes Bühnenbild für das Freilichttheater in Illertissen ausgedacht. Foto: Regina Langhans

    Die Schwabenbühne hat mit der ausverkauften Vorstellung von „The Addams Family“ im Freilichttheater am Illertisser Schloss eine viel applaudierte Premiere gefeiert. Und Illertissen zur Musicalstadt erhoben, gewissermaßen in einer Reihe mit Spielorten wie Hamburg, Düsseldorf oder Köln, wo diesen Sommer ebenfalls das Broadway-Musical auf dem Spielplan steht. Die Musikkomödie basiert auf Figuren von 1938 des US-amerikanischen Cartoonisten Charles Addams. Zu sehen ist eine satirische Version der idealen amerikanischen Familie, groteskerweise mit umgekehrtem Ästhetikempfinden. Das kam an und ließ das Publikum begeistert mitgehen.

