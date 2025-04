Die vorsorgliche Präsenz der Polizei erwies sich als unnötig. Etwa 50 Personen waren am Samstagmittag in den Hof des Jugendhauseses, der einstigen Alten Schule, gekommen, um mit ihrer Anwesenheit gegen den Abriss des Gebäudes zu demonstrieren. Initiator und strikter Gegner des Abbruchs ist Markus Harzenetter. Sein Wahlspruch lautet: „Wir müssen schützen, was wir schätzen.“ Deshalb fordert er eine Neuplanung der neuen Rathausmitte mit Alter Schule, Rathaus, Kulturzentrum und Marienkirche, weil diese Gebäude eine Einheit bilden. Für Harzenetter stelle das Ensemble „eine ästhetische Einheit“ dar.

Schule ist ein „erhaltenswertes Denkmal“

Der Initiator der Demonstration sieht in der Alten Schule mehr als nur ein erhaltenswertes bauliches Denkmal, für ihn spielen die Erinnerungen, die sich mit dem Gebäude verknüpfen, eine entscheidende Rolle. Dabei legt er besonderen Wert auf das Jugendhaus, das dort jahrzehntelang seine Bleibe hatte. „Man kann Erinnerungskultur nicht einfach wegwerfen. Der Erhalt des Gebäudes ist von großer Bedeutung für unser kulturelles Erbe. Auch ist ein Abbrechen des Hauses ein Verbrechen gegen den Klimaschutz“, sagte Harzenetter.“ Was die Erinnerungskultur angeht, so spiele auch eine Rolle, dass nach dem Krieg Amerikaner den Kindern Essen ausgaben. Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude gibt es laut Harzenetter viele. So suche die Lebenshilfe Donau-Iller Klassenräume, auch bietet sich Platz für Kinderbetreuung an.

Markus Harzenetter hat die Demonstration gegen den Abriss der Alten Schule in Vöhringen organisiert.

Harzenetter unterstrich seine Forderung auf Erhalt der Alten Schule und klebte eine Denkmalplakette in den Vöhringer Stadtfarben neben die Eingangstür. Unterstützung bekam die Pro-Alte-Schule-Bewegung durch Hans-Dieter Richter aus Senden, der meint: „Dieser Platz hier ist nicht verkäuflich“, und verwies auf das Areal rund um die Schule. Dafür erhielt er zustimmenden Beifall. Werner Zanker, Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat, brachte seine Sicht der Dinge so auf den Punkt: „Wozu brauchen wir eine neue Mitte? Wir haben eine, die liegt zwischen Rathaus, Alter Schule, Kulturzentrum und Marienkirche.“ Stadtrat Volker Barth nutzte die Gelegenheit, um für das Bürgerbegehren zu werben, das von der Partei in die Gänge gebracht worden ist.

Die Sozialdemokraten waren am Sonntagvormittag am Zuge. Barth, SPD-Fraktionsvorsitzender, informierte vor rund 65 Besuchern im Sportpark über die aktuelle Planung des Projekts Rathaus Neue Mitte. Sehr schnell katapultierte sich das Thema Kreisverkehr am südlichen Ende der Vöhlinstraße in den Fokus. Laut vorliegender Planung soll ein Linksabbiegen nicht mehr möglich sein. In einem Gespräch mit unserer Redaktion vor der Veranstaltung hatte Bürgermeister Michael Neher auf Nachfrage erklärt, warum dieser Straßenverlauf so geplant ist. „Es geht darum, dass man bei dem blauen Pfeil auf der rechten Seite nur rechts abbiegen darf und nicht schräg links in den Kreisverkehr. Das ist zu gefährlich, insbesondere für Fußgänger.“

Komme nur lauter teure Wohnungen in die Mitte?

Diese Planung befürwortet auch Besucherin Christin Stipanski. Sie habe vier Kinder, so sei Sicherheit für sie oberstes Gebot. Die sieht sie in der jetzt vorliegenden Lösung. Barth hielt dem entgegen, man hätte ja auch über eine Änderung nachdenken können, „aber wenn man was nicht will, dann will man auch nicht.“ Barth hofft nun auf den von der SPD initiierten Bürgerentscheid. Dass es keine Information darüber gebe, wer die künftigen Bewohner der neuen Häuser sein werden, sei einer kritischen Betrachtung wert. Auch wurden Befürchtungen laut, dass ein Investor schon dafür sorgen werde, möglichst teure Wohnungen zu verkaufen. Dann verwies er noch auf das entstehenden Wohngebiet Kranichstraße. Unter diesem Aspekt könne die Bebauungsdichte in der Stadtmitte reduziert werden.

Dann schaltete sich Bürgermeister Neher in die Debatte ein. Er räumte mit dem Vorurteil auf, ein Investor habe das Sagen. „Die Stadt bestimmt, was gemacht wird und was nicht.“ Zum umstrittenen Kreisverkehr meinte Neher, dass auch die Behörden ein Linksabbiegen nicht zulassen würden. Nach mehreren Äußerungen durch Neher mehrten sich Stimmen gegen seine Aussagen. Barth drohte gar, ihm das Wort zu entziehen. Anlass für Oliver Wiedenmann aus Illerberg zu sagen: „Es ist eine öffentliche Veranstaltung, aber man lässt den Bürgermeister ja noch nicht mal ausreden.“ Barth verfüge über die gleichen Kenntnisse wie der Bürgermeister.

Barth mahnt mehr Diskussionskultur an

Dann wurde es emotional und drohte durch Zwischenrufe aus dem Ruder zu laufen. Barth mahnte mehr Diskussionskultur an. Neustadtrat Gerhard Mahler (Grüne) – er ist Nachrücker für Victor Kern – stellte fest, diese Neue Mitte spalte die Stadt und die Bürger. Er vermisst mehr Kompromissbereitschaft. Gleicher Ansicht ist Alois Heinrich. Er befürchtet eine Spaltung zwischen Bevölkerung und Stadtrat. Er meint, es sei noch nicht zu spät, einen gemeinsamen Weg zu finden.