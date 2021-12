Mord in Wullenstetten: Prozess gegen 39-Jährigen beginnt bald

Der Prozess, gegen den Mann, der im März seine Frau in Wullenstetten getötet haben soll, beginnt im Januar. Das Gericht gibt neue Details zum Fall bekannt.

Im März vergangenen Jahres schockierte ein brutales Verbrechen die Region: Ein Mann hat die Mutter seiner Kinder getötet. Die Tat geschah im Sendener Ortsteil Wullenstetten. Ab dem 5. Januar beginnt der Prozess. Das Landgericht gibt nun neue Details zum Fall bekannt.

So schildert das Landgericht den Tatablauf in bislang nicht bekannten Einzelheiten. Dem 39-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 27. auf den 28. März Sevie E. O., mit der er verheiratet war, in dem von beiden bewohnten Wohnhaus in Senden erstickt zu haben. Das Opfer lag zur Tatzeit im Schlafzimmer im Bett. Der Angeklagte Hadyi N. M., der sowohl die deutsche als auch irakische Staatsangehörigkeit besitzt, soll ihr dorthin gefolgt sein und ihr mit der Hand und der Bettdecke so lange Mund und Nase zugedrückt haben, bis sie erstickt ist. Anschließend soll er einen Schnürsenkel um ihren Hals gelegt haben, um so einen Selbstmord vorzutäuschen. Sevie E. O. war zum Zeitpunkt ihres Todes nur 33 Jahre alt. Sie hinterlässt drei Kinder.

Der Angeklagte wurde bereits kurz nach der Tat festgenommen

Der Verdacht der Ermittler fiel schnell auf Hadyi N. M.. Er wurde bereits kurz nach der Tat festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Wie aus der Pressemitteilung des Gerichts hervorgeht, bestreitet er alle Vorwürfe gegen ihn.

Wie bereits berichtet, sieht die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Juristisch wird nämlich zwischen Totschlag und dem schwerer wiegenden Mord unterschieden. Folgt das Gericht den Ausführungen der Staatsanwaltschaft, und gewichtet die Tat als Mord, muss der Angeklagte lebenslang ins Gefängnis. Eine geringere Strafe sieht das Gesetz bei Mord nicht vor.

Am Mittwoch, den 5. Januar, um 9.30 Uhr beginnt der Prozess vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Memmingen. Für das Verfahren sind im Moment fünf Fortsetzungstermine angesetzt.

Der Fall aus Wullenstetten ist bereits das dritte Tötungsdelikt innerhalb kurzer Zeit, das am Memminger Schwurgericht verhandelt wird. Am 9. Dezember begann der Prozess gegen einen 52-Jährigen, der den aktuellen Partner seiner Ex mit mehreren Messerstichen getötet haben soll. Und schließlich beginnt nächste Woche, am 21. Dezember, der Prozess gegen einen 28-Jährigen, der im alkoholisierten Zustand seine Lebensgefährtin mit drei verschiedenen Messern und 35 Stichen umgebracht haben soll.