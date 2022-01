Prozess in Memmingen

vor 2 Min.

Nachbarin über Mordverdächtigen von Wullenstetten: "War ein liebevoller Vater"

Am Landgericht Memmingen läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder seiner Frau. Eine Zeugin sagte, sie hatte den Mann immer als "liebevollen Vater" erlebt.

Plus Im Prozess um den Wullenstetter Mordfall kommen Polizisten zu Wort, die als erste am Tatort waren. Nachbarn schildern die tragischen Umstände, unter denen die Leiche gefunden wurde.

Von Franziska Wolfinger

Hadyi N. M. blickt stur auf die Tischplatte vor ihm, er kämpft sichtlich mit seinen Gefühlen. Als er doch aufschaut und im Zuschauerbereich des Sitzungssaals 132 im Landgericht Memmingen seine Angehörigen erkennt, sackt er laut schluchzend in sich zusammen. Der 39-Jährige, der sich beim Prozessauftakt vor rund zweieinhalb Wochen äußerlich emotionslos die harten Vorwürfe gegen ihn angehört hat, braucht nun mehrere Minuten, bis er sich beruhigt. Er soll im vergangenen März seine Ehefrau mit Kissen und Bettdecke erstickt haben. Am zweiten Tag der Gerichtsverhandlung hat er die Möglichkeit, sich zu äußern. Auch über den Gesundheitszustand der Angeklagten erfährt die Öffentlichkeit an diesem Tag Neues.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen