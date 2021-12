Prozess in Memmingen

vor 16 Min.

Taxifahrerin geschubst und Freundin bedroht: Wieder Haftstrafe für 38-Jährigen

Plus Körperverletzungen, Bedrohungen und "Schwarzfahren": Deswegen musste sich ein Mann aus dem Kreis Neu-Ulm vor Gericht verantworten. Es waren nicht seine ersten Vergehen.

Von Maximilian Sonntag

Ein Paar gerät in einen heftigen Streit. Eine Taxifahrerin will schlichten, doch der Mann attackiert sie. Das ist nur ein Vorfall wegen dem sich ein 38-Jähriger vor dem Amtsgericht in Memmingen verantworten musste. Der Mann ist ein Wiederholungstäter. Derzeit sitzt er im Gefängnis, wo er jetzt auch bleiben muss.

