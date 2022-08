Mann aus Neu-Ulm soll Hund unterschlagen und auf Ebay verkauft haben

Lokal Dobermann "Spike" verbringt probehalber ein paar Tage bei einem potenziellen Käufer. Am Ende ist das Tier weg und der Neu-Ulmer landet vor Gericht.

Ein junger Dobermann sollte eigentlich der neue Gefährte einer Familie in Neu-Ulm werden. Doch die "Probezeit" für den Hund ging gründlich schief, denn "Spike" biss zu. Der potenzielle Käufer vertickte ihn über Ebay-Kleinanzeigen. Das brachte ihn nun vor das Amtsgericht Neu-Ulm – wegen veruntreuender Unterschlagung, so die Anklage. Immerhin gab es anscheinend für den Hund ein Happy End.