Maskenverweigerer schlägt bei Polizeikontrolle um sich

Plus Ein Mann will beim Bäcker die Maske nicht aufsetzen. Als die Polizei kommt, wird er aggressiv und muss mit Zwang gefesselt werden. Das hatte jetzt vor dem Amtsgericht ein Nachspiel.

Diese Butterbrezel wurde teuer: Als ein 65-Jähriger in Neu-Ulm beim Einkauf im Mai 2021 keine Maske aufsetzen wollte, rief das Bäckereipersonal die Polizei, weil der Mann uneinsichtig war und lange diskutierte. Vor dem Amtsgericht war er nun wegen „tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Körperverletzung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ angeklagt. Er hatte sich mit den Ordnungshütern angelegt, war auf Krawall gebürstet - und den Dienstausweis einer Polizistin erkannte er nicht an.