Doppelmord in Altenstadt: So läuft der Prozess am Landgericht Memmingen

29 Tage und 50 Zeugen – am 23. Januar beginnt das Verfahren zum Doppelmord in Altenstadt. Vor Gericht steht ein Ehepaar. Das passiert am ersten Tag.

Die Hauptverhandlung am Landgericht Memmingen beginnt am Dienstag, 23. Januar 2024: Die 1. Strafkammer als Schwurgericht klären, ob ein Ehepaar Schuld am Doppelmord von Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) trägt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wirft Patrick Marcel und Julia O., 38 und 33, vor Monika O. mit 44 Messerstichen und Karl O. in der Nacht auf den 22. April 2023 durch Ersticken getötet zu haben. Joffrey S. steht als dritter Angeklagter wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht. Das Verfahren wird mit Spannung erwartet. Das Gericht geht von hohem Medieninteresse auf und hat ungewöhnlich viele Verhandlungstage angesetzt.

An 29 Verhandlungstagen bis 2. Mai 2024 sollen mit Stand vom Prozessauftakt 50 Zeuginnen und Zeugen sowie zwölf Sachverständige aussagen. Vor dem Prozess hatte nur einer der Angeklagten Angaben gemacht. Bei einem Geständnis ist ein kürzerer Prozessverlauf denkbar. Ob das Verfahren abgekürzt oder gar verlängert wird, entscheidet die Kammer unter dem Vorsitz von Bernhard Lang. Dass so viele Prozesstage angesetzt sind, liegt daran, dass es sich beim Verfahren um einen Indizienprozess handelt. Bei der Tat selbst in einem Einfamilienhaus in Altenstadt-Untereichen war keine dritte Person anwesend, die vor Gericht aussagen könnte. Deswegen werden Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen aus dem Umfeld angehört.

Doppelmord in Altenstadt: Prozess am Landgericht Memmingen

Patrick Marcel und Julia O. sollen in der Nacht auf den 22. April 2023 in das Wohnhaus von Karl und Monika O. im Altenstadter Ortsteil Untereichen eingedrungen zu sein. Karl O. ist der Vater des Angeklagten, Monika O. dessen zweite Ehefrau. Beide hätten mit keinem Angriff gerechnet und seien wehrlos gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Das angeklagte Ehepaar soll versucht haben, die Tat als erweiterten Suizid von Karl O. darzustellen.

19 Bilder Getötetes Ehepaar in Altenstadt-Untereichen: Die Fotos vom Tatort Foto: Franziska Wolfinger

Angeklagt ist mit Joffrey S. ein weiterer Mann. Er soll mit der Tat gerechnet und sie billigend in Kauf genommen haben. Der 32-Jährige ist demnach mit dem Patrick Marcel und Julia O. befreundet. Er soll beiden ein Auto geliehen haben und sollte dem Paar laut Tatplan ein Alibi verschaffen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Zudem soll Joffrey S. während der Tat das Kleinkind des Paars beaufsichtigt haben. Alle drei Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.

Ehepaar im Kreis Neu-Ulm getötet: Sohn eines Opfers vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es bei der Tat ums Geld ging. Die beiden Hauptangeklagten hätten das Haus erben wollen, das sich in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnhaus befindet. Patrick Marcel und Julia O. hätten verhindern wollen, das die Schenkung des Hauses von Karl an Patrick Marcel O. rückabgewickelt wird. Dem Paar wird zweifacher Mord, dem Angeklagten Joffrey S. Beihilfe dazu vorgeworfen. Für Mord sieht das Gesetz zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe vor, Beihilfe wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

Am Montag, 22. Januar, wird Vorsitzender Richter Bernhard Lang den Prozess um 13.30 Uhr eröffnen. Vor Beginn des Verfahrens haben Medienschaffende die Möglichkeit, Bilder und Videos anzufertigen. Wegen des erwarteten großen Interesses wird Lang nach Auskunft des Gerichts verhältnismäßig viel Zeit gewähren. Anschließend beginnt das Verfahren mit der Verlesung der Anklageschrift, mehr ist für den Auftakt nicht vorgesehen. Am zweiten Verhandlungstag, Mittwoch, 31. Januar, sollen Formalien behandelt werden. Zeugen sind erst für den 5. Verhandlungstag am Donnerstag, 8. Februar, geladen.