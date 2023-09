Kennen Sie die schönsten Schlösser im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu?

Von prächtigen Bauten bis zu fast vergessenen Schönheiten: Testen Sie Ihr Wissen über einige der schönsten Schlösser der Region in diesem Quiz.

Das Ulmer Patriziat, die Vöhlin, die Fugger sowie einige weitere Kaufleute und Adelsfamilien hatten sich einst in der Region Donau-Iller niedergelassen. Ihre Prachtbauten prägen bis heute die Landschaft. Die Gemäuer und kunstvolle Ausstattung der Schlösser erzählen vom Aufstieg und vom Fall von Dynastien, von immensem Reichtum, von Überfluss und Moden, von Kriegen und Intrigen.

Für dieses Quiz hat unsere Redaktion Detailaufnahmen in einigen der schönsten und spannendsten Schlösser der Region oder in deren Umfeld geschossen. Die Fotos zeigen zum Beispiel einen Gegenstand oder ein charakteristisches Baumerkmal. Wenn Sie sich in der Region auskennen, werden Sie die meisten dieser Orte kennen. Aber haben Sie auch genau hingeschaut? Testen Sie Ihr Wissen.

(Bitte klicken Sie auf "Akzeptieren und anzeigen", um das Quiz zu sehen.)

Foto: Alexander Kaya

Foto: Roland Furthmair

Foto: Thomas Kempf

Foto: Alexander Kaya

Foto: Andreas Brücken

Foto: Roland Furthmair

