Trinker bekommt Hausverbot für Tankstelle, dann wird er rabiat und schlägt zu

In der Nacht von Donnerstag, 18., auf Freitag, 19. September, musste die Weißenhorner Polizei ausrücken, weil ein Mann in einer Tankstelle in der Ulmer Straße für Unruhe sorgte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort einen stark alkoholisierten 41-Jährigen an, der aufgrund seines Rauschs zeitlich und örtlich nicht mehr orientiert war, wie der Polizeibericht notiert.

Der Mann sei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Außerdem erhielt er von den Verantwortlichen der Tankstelle Hausverbot. Am Freitagmorgen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Doch kurz darauf erhielt die Polizei die Nachricht, dass sich der Mann trotz des Hausverbots erneut an der Tankstelle aufhielt. Er wollte dort unter anderem alkoholische Getränke kaufen. Weil die Angestellten das aufgrund des Hausverbots ablehnten, nahm der Mann diverse Alkoholika aus einem Regal und trank sie, ohne zu bezahlen. Wegen seines unbelehrbaren Verhaltens musste der Mann erneut in Gewahrsam genommen werden, berichtet die Polizei. Doch der Mann leistete Widerstand und versuchte einer Polizeibeamtin ins Gesicht zu schlagen. Einem Polizeibeamten schlug er gegen den Oberkörper. Die Beamten konnten den Mann aber schlussendlich in die Ausnüchterungszelle bringen. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)