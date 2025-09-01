Radfahrer Hubert Stratmann begleitete Hilfskonvoi in die Ukraine: Mehr als eine sportliche Herausforderung

Hinter Hubert Stratmann liegen rund 1300 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter. Die hat er natürlich mit dem Fahrrad zurückgelegt. „Es waren intensive Erlebnisse, das macht schon was mit einem“, sagt der 53-Jährige. Als Teil eines „Bikeconvois“ war er von München aus in vier Tagen bis zur polnisch-ukrainischen Grenze im Zuge einer Spendenaktion unterwegs – als Begleitung von 14 gebrauchten Krankenwagen für das vom Krieg gebeutelte Land. Die Fahrzeuge wurden dort an die ukrainischen Einheiten und Kliniken übergeben.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89297 Roggenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hilfskonvoi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis