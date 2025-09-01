Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer aus Roggenburg begleitet Hilfskonvoi in die Ukraine: Mehr als eine sportliche Herausforderung

Roggenburg-Biberach

Radfahrer Hubert Stratmann begleitete Hilfskonvoi in die Ukraine: Mehr als eine sportliche Herausforderung

Hubert Stratmann aus Biberach hat einen Hilfskonvoi für die Ukraine unterstützt und ist dafür 1300 Kilometer geradelt. Er hatte einige ergreifende Erlebnisse.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Ziel erreicht: An der polnisch-ukrainischen Grenze wurden 14 gebrauchten Krankenwagen von den Radfahrern und Organisatoren an ukrainische Kliniken und Einheiten übergeben.
    Ziel erreicht: An der polnisch-ukrainischen Grenze wurden 14 gebrauchten Krankenwagen von den Radfahrern und Organisatoren an ukrainische Kliniken und Einheiten übergeben. Foto: Sammlung Stratmann

    Hinter Hubert Stratmann liegen rund 1300 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter. Die hat er natürlich mit dem Fahrrad zurückgelegt. „Es waren intensive Erlebnisse, das macht schon was mit einem“, sagt der 53-Jährige. Als Teil eines „Bikeconvois“ war er von München aus in vier Tagen bis zur polnisch-ukrainischen Grenze im Zuge einer Spendenaktion unterwegs – als Begleitung von 14 gebrauchten Krankenwagen für das vom Krieg gebeutelte Land. Die Fahrzeuge wurden dort an die ukrainischen Einheiten und Kliniken übergeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden