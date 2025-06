Autofahrer nimmt Verfolgung eines Radfahrers auf

Einen Verkehrsunfall mit einem berauschten Radfahrer hat es am Donnerstagnachmittag im Bahndammweg in Senden gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer in nördliche Richtung und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Trotzdem kam der 64-jährige Radfahrer nicht zu Fall. Der Mann verweigerte Angaben zu seiner Person und setzte seine Fahrt fort, wurde jedoch von dem Autofahrer bis nach Attenhofen verfolgt. Dort konnte die zwischenzeitlich verständigte Polizei den Zweiradfahrer anhalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Radfahrer muss sich nun wegen verschiedenen Verkehrsstraftaten verantworten. (AZ)

Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verfolgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis