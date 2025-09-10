Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Radfahrerin in Weißenhorn

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind Montagmittag gegen 12.10 Uhr in Weißenhorn zusammengestoßen, der 54-jährige Mann stürzte dabei. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall auf dem Radweg an der Einmündung der Ulmer Straße zum Eisenbahnweiher unweit der Aral-Tankstelle. Die Radfahrerin fuhr dabei wohl aus der Seitenstraße heraus und bog nach links auf den Radweg ab, wo es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam, der in Richtung Stadtmitte fuhr.

Nach Unfall in Weißenhorn sucht die Polizei nach einer Radfahrerin

Die beiden sprachen sich ab, tauschten aber keine Personalien aus. Später stellte sich jedoch heraus, dass das E-Bike des 54-Jährigen bei dem Unfall beschädigt wurde und er sich am Bein verletzt hatte. Die Polizei sucht deshalb jetzt nach der Radfahrerin und bittet sie sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07309-96550 zu melden. (AZ)