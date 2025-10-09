Landkreis Unterallgäu gab Geld für Radwege – doch das war illegal

Eigentlich schien alles klar: In der Unterallgäuer Gemeinde Lachen wurden zwei Radwege geplant. Einer davon sollte vom Landkreis Unterallgäu bezuschusst werden. Doch jetzt gibt es ein Problem: Aus der Förderung wird nichts mehr. Der Landkreis darf seine Kommunen zukünftig nicht mehr finanziell beim Radwegebau unterstützen.

Die Regierung von Schwaben hat dem Geldfluss einen Riegel vorgeschoben. Die Zuschüsse an die Gemeinden seien illegal, sagt das Gesetz. Darüber entbrennt unter Unterallgäuer Politikern nun eine energische Debatte. „Wir sind alle enttäuscht“, sagt Landrat Alex Eder (Freie Wähler).

Wer zahlt in Bayern den Bau von Radwegen?

Wer in Bayern den Bau eines neuen Radwegs finanzieren muss, ist klar geregelt. Verläuft der Weg entlang einer Kreisstraße, liegt die Hauptlast kurz gesagt beim Landkreis. Führt der Radweg an einer Staatsstraße vorbei, ist es der Freistaat. Und bei Ortsverbindungsstraßen sind die Kommunen in der Pflicht. Dabei wurden sie im Unterallgäu seit den 1980er-Jahren vom Landkreis finanziell unterstützt. Denn der Kreis verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, das „Radnetz auszubauen und weiter zu verbessern“.

So sah das auch der Kreisausschuss. Und deshalb hatte er noch im Juni beschlossen, weiter zu fördern. Obwohl damals schon bekannt war, dass das eine Konfrontation mit dem Gesetz geben könnte. Und auch bei der Kreisverbandsversammlung des Bayerischen Gemeindetages im November hatten alle 52 Unterallgäuer Gemeinden zugestimmt, dass der Landkreis überörtliche Radwege weiterhin fördern solle. In den vergangenen fünf Jahren hatte der Landkreis insgesamt mit 290.000 Euro unterstützt.

Das Eichenauer Urteil von 1992 macht dem Plan einen Strich durch die Rechnung

Später wies jedoch eine Gemeinde den Landkreis darauf hin, dass der Zuschuss zu den Radwegen nicht die Aufgabe des Kreises sei. Das Unterallgäu wandte sich daraufhin an die Regierung von Schwaben. Diese Behörde verwies auf das sogenannte Eichenauer Urteil von 1992. Dahinter steckt eine Klage der Gemeinde Eichenau, damals gegen den Landkreis Fürstenfeldbruck. Es ging um die freiwilligen Leistungen, die der Kreis bezahlte.

Doch Landkreise verfügen nicht über eigene Einnahmen. Vielmehr erhalten sie Geld über die Kreisumlage. Und das kommt von den Kommunen. Weil der Kreis Fürstenfeldbruck einen Teil dieses Geldes für Aufgaben verwendete, für die er nicht zuständig war, klagte die Gemeinde Eichenau. Im Urteil hieß es damals, dass mit dieser Praxis das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden ausgehöhlt werde.

An der Rechtslage hat sich nichts geändert

An der Rechtslage habe sich nichts geändert, sagt Dr. Wolfgang Miller, Sprecher der Regierung von Schwaben. Der Wunsch nach einem attraktiven Radwegenetz sei zwar nachvollziehbar. Doch „wir können dem Landkreis nur die bestehende Rechtslage darstellen, diese aber nicht ändern“.

Der Landkreis Unterallgäu hatte gegenüber der Regierung darauf hingewiesen, dass die Situation heute eine andere als noch 1992 sei. E-Bikes und Pedelecs hätten sich inzwischen verbreitet. Auch der Klimaschutz-Gedanke sei heute ein anderer. Das Bayerische Klimagesetz ändere jedoch nichts am damaligen Urteil, sagt Miller. Und auch die Zunahme von E-Bikes nicht.

Landrat Alex Eder will das so nicht hinnehmen. Er kündigte an, das Thema an das zuständige bayerische Ministerium und an die lokalen Abgeordneten weiterzugeben. Mit der Bitte um Eigenverantwortung für den Landkreis.

Was halten Bürgermeister von dem Vorschlag?

German Fries unterstützt das. Der Bürgermeister der Marktgemeinde Ottobeuren kennt die Problematik. „Wir sind froh um jeden Euro“, sagt er in Bezug auf die allgemein klammen Kassen der Kommunen. Außerdem seien Radwege doch im Interesse aller und viele Gemeinden wollten investieren. Er selbst ist nicht Mitglied des Kreistages, halte aber dessen Sichtweise und die Meinung des Landrats für richtig, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Ärger im Kreisausschuss Unterallgäu zum Thema war groß. Als „komplett überholt“ bezeichneten einige der Kommunalpolitiker das Eichenauer Urteil. Ausschussmitglied Robert Sturm (CSU) spitzte den Ärger über den Wegfall der finanziellen Zulage zu: „Würden wir alles so machen, wie es die Regierung von Schwaben will, würden wir heute noch in einer Höhle hocken und mit einem Stein das Licht ausmachen.“

Trotz aller Kritik von Landrat und Kreisausschuss wurden der Beschluss und damit die Förderung nun erst einmal zurückgenommen. Laufende Projekte seien nicht betroffen, versicherten die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes den Kommunalpolitikern. Außer dem Radweg in Lachen. Die Gemeinde könne den Bau jetzt aber selbst stemmen, heißt es vom Landratsamt.