Rathauskonzerte 2025: Jeden Mittwochabend spielt eine andere Kapelle in Weißenhorn

Sommerzeit ist Konzertzeit in Weißenhorn. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Rathauskonzerte, die in den Wochen vor den Sommerferien immer mittwochabends auf dem Kirchplatz stattfinden. Traditionell geben dabei Musikkapellen aus Weißenhorn und den Ortsteilen ausgewählte Stücke zum Besten. Los geht es am Mittwoch, 25. Juni, mit dem Konzert des Musikvereins Bubenhausen. Dieser und alle weiteren Auftritte beginnen um 19.45 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Jugendkapelle WABBs tritt am 16. Juli in Weißenhorn auf

In der darauffolgenden Woche, also am Mittwoch, 2. Juli, ist die Schützenkapelle Wallenhausen an der Reihe. Am Mittwoch, 9. Juli, unterhält der Musikverein Attenhofen die Zuhörerinnen und Zuhörer, am Mittwoch, 16. Juli, demonstriert die Jugendkapelle WABBs auf dem Kirchplatz ihr Können. Die CMG Biberachzell tritt am Mittwoch, 23. Juli, auf. Zum Abschluss der Konzertreihe musiziert am Mittwoch, 30. Juli, die Stadtkapelle Weißenhorn. (AZ)