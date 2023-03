Raunertshofen

vor 2 Min.

Eine Kirche wird entlastet: So läuft die Sanierung in Raunertshofen ab

Plus In der St.-Antonius-Kirche in Raunertshofen beginnen umfassende Renovierungsarbeiten. Die Neigung des Turms hat schwerwiegende Folgen für das Gotteshaus.

Von Ralph Manhalter

Der erste Blick überrascht dann doch: Den Besucher erwartet ein fast leerer Kirchenraum, der Figurenschmuck fehlt, Altar und Deckengemälde sind bereits gesichert und mit Netzen und Folien bedeckt. Architektur in ihrer minimalistischen Reinform möchte man anhand der weißen Wände und missender Farbigkeit erkennen. Doch was für das gewohnte Auge befremdlich wirken möchte, hat seinen guten und auch notwendigen Grund: In den nächsten Tagen soll eine umfassende Renovierung der St. Antonius-Kirche in Raunertshofen beginnen.

