vor 51 Min.

Die historische Nepomukstatue in Regglisweiler erstrahlt in neuem Glanz

Plus Auf Initiative des Heimatvereins Regglisweiler ist die Figur des Brückenheiligen restauriert worden. Die anderen Vereine leisteten große Unterstützung.

Von Wilhelm Schmid

Was Napoleons Soldaten vor gut 200 Jahren in Regglisweiler angerichtet hatten, ist am Samstag wieder in Ordnung gebracht worden: Dem Heimatverein des Dietenheimer Ortsteils sowie einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung der dortigen Vereine ist es zu verdanken, dass die überlebensgroße Sandsteinfigur des Brückenheiligen Nepomuk nun frisch restauriert an der Einfahrt zur Zollbergstraße steht.

Gemäß der Heiligenlegende gilt der Priester Johannes Nepomuk (1350–1393) als Schutzpatron des Beichtgeheimnisses und gegen Hochwassergefahren, weil er dem böhmischen König Wenzel IV. nichts aus der bei ihm abgelegten Beichte der Königin verraten wollte. Deshalb soll er nach Folter von der Prager Karlsbrücke aus in der Moldau ertränkt worden sein.

