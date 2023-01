Flutlichtrodeln in Regglisweiler ist Übung und Spaß zugleich

Die Einsatzabteilung Regglisweiler der Feuerwehr Dietenheim lud spontan zum Flutlichtrodeln ein. Rund 200 Kinder und Erwachsene ließen sich den Spaß nicht entgehen.

Einmal ganz ohne Blaulicht und ohne schlimmen Anlass hatte die Einsatzabteilung Regglisweiler der Feuerwehr Dietenheim am Sonntagabend ihr Beleuchtungsequipment in einen besonderen Einsatz gebracht. Die Feuerwehrleute hatten sich spontan dazu entschlossen, den Hang auf der Südseite des Spielplatzes Am Herrenweiher auszuleuchten und angesichts der Schneelage zum Flutlichtrodeln einzuladen. Die Wehr machte ihr Vorhaben über die sozialen Medien bekannt.

"Flutlichtrodeln" diente als Übung für die Feuerwehr

Schnell tummelten sich am Spielplatz rund zweihundert begeisterte Kinder und Erwachsene, um unter strahlendem Flutlicht den Hang auf der Südseite hinunterzurodeln. Der Spaß dauerte von 17 bis etwa 21 Uhr. Für die Feuerwehr war es eine Übung, um die Beleuchtungsgeräte auszuprobieren, und für die Rodlerinnen und Rodler war es eine rundum erfreuliche Sache. (wis)