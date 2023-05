Herbert Funk erhält die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

Über Jahrzehnte hat sich Herbert Funk für Handball, Gemeindeleben und Kommunalpolitik engagiert. Zu seinem 80. Geburtstag gab es jetzt eine besondere Ehrung.

Im Rahmen des Heimatabends in Regglisweiler hatte Bürgermeister Christopher Eh eine besondere Überraschung im Gepäck: Die Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg, eine Auszeichnung, die das Land besonders verdienten Ehrenamtlichen überreicht. Bekommen hat sie Herbert Funk für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für den Handballsport sowie für den Heimatverein Regglisweiler.

Herbert Funk habe sich durch seine außergewöhnlichen Leistungen und sein Engagement in vielen Bereichen einen Namen gemacht, so Eh in seiner Ansprache. "Ob im Sport oder durch sein Engagement im Heimatverein – er hat stets mitgeholfen, unsere Dorfgemeinschaft in Regglisweiler zu bereichern und zu verbessern."

Sport, Heimatverein und Gemeinde: Hier hat sich Herbert Funk engagiert

Als engagierter Bürger habe er unzählige Stunden seiner Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. So war Herbert Funk im Jahr 1975 Mitbegründer und erster Abteilungsleiter der Handballabteilung im TSV Regglisweiler. Auch in der Handballspielgemeinschaft Regglisweiler-Dietenheim übernahm er bis 1980 den Ersten Vorsitz. Als Vereinsfunktionär blieb Herbert Funk der HSG bis zum Jahr 2018 verbunden – zuletzt als ehrenamtlicher Mit-Geschäftsführer der HSG Illertal. Als Handballtrainer war er bis 1984 Jugendleiter der HSG und trainierte Jugendmannschaften sowie die erste HSG-Herrenmannschaft. Auch außerhalb der HSG hat sich Herbert Funk als Trainer von teilweise sehr hochklassigen Mannschaften wie dem TSV Laupheim einen Namen gemacht. Ebenso war er als Schiedsrichter bis hin zur Baden-Württembergischen Oberliga tätig.

Ohne Herbert Funk gäbe es keine Maibaumfeier in Regglisweiler

Abseits seines sportlichen Engagements war und ist Herbert Funk auch in einem anderen Bereich für sein für ihn zur Heimat gewordenes Regglisweiler tätig, so Bürgermeister Eh. Seit 1969 bis heute ist er ununterbrochen in verschiedensten Ämtern im Vorstand des Heimatvereins Regglisweiler aktiv. Funk war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Regglisweiler einen Maibaum mit Maibaumfeier bekam und dass über viele Jahre hinweg eine St. Martins-Feier mit Fackelumzug im Ort veranstaltet wurde, erinnerte der Bürgermeister. Außerdem organisiert er bis heute die jährlichen Ausflugsreisen für die Mitglieder des Heimatvereins. Bei fast allen Aktivitäten des Heimatsvereins ist Herbert Funk dabei und berät zudem den Vorstand in vielen organisatorischen und rechtlichen Fragen.

Als Gemeinderat von Regglisweiler und später auch in der fusionierten Gesamtgemeinde Dietenheim in den Jahren 1971 bis 1975 engagierte sich Funk auch auf politischer Ebene. "Dies alles zeigt, dass Ihre Arbeit und Ihr Wirken maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Regglisweiler ein lebenswerter Ort ist. Ihr Engagement hat viele Menschen inspiriert und motiviert, sich ebenfalls für das Gemeinwohl einzusetzen", würdigte Christopher Eh das jahrzehntelange Engagement. Die Auszeichnung im Namen der Landesregierung Baden-Württemberg bekomme Funk anlässlich seines 80. Geburtstages, "die verdiente Anerkennung an einen Menschen, der sich in herausragender Weise um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hat". (AZ)