Einbrecher stehlen Geld und Schmuck in Regglisweiler und Illerrieden

In zwei Fällen schlagen Unbekannte Scheiben ein, um in Häuser in Regglisweiler und Illerrieden einzudringen. Die Polizei prüft, ob die Taten zusammenhängen.

Zwei Wohnhäuser in Regglisweiler und Illerrieden sind am Mittwoch Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilt, waren unbekannte Täter zwischen 17 und 19.45 Uhr in der Bergstraße in Regglisweiler unterwegs. Beim Versuch, in ein Gebäude einzubrechen, scheiterten sie zunächst an der stabilen Terrassentür. Deshalb schlugen die Einbrecher die Verglasung ein und gelangten so ins Innere. In mehreren Zimmern suchten sie nach Beute, öffneten dazu Schränke und Schubladen. Die Unbekannten fanden Geld und flüchteten damit.

In beiden Fällen scheiterten die Einbrecher zunächst an der Terrassentür

Zwischen 18 und 20.45 Uhr waren laut Polizeibericht Einbrecher in Illerrieden in der Straße Am Ziegelstadel aktiv. Auch in diesem Fall scheiterten die Täter zunächst an der Terrassentür eines Wohnhauses. Daher schlugen sie ein Fenster ein, um in die Wohnräume zu kommen. Bei der Suche nach Beute fanden die Einbrecher Schmuck, mit dem sie flüchteten.

In beiden Fällen ließen die Einbrecher Spuren am Tatort zurück, Spezialisten der Polizei sicherten diese. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. In dem Zusammenhang appelliert das Polizeipräsidium Ulm an die Bevölkerung, sofort unter 110 anzurufen, wenn Menschen etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt. "Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen", teilt das Präsidium mit. (AZ)