Regglisweiler

vor 17 Min.

Messerattacke in Regglisweiler: Im Prozess sagt nun das Opfer aus

In dieser Flüchtlingsunterkunft in Regglisweiler ereignete sich im vergangenen August die brutale Attacke.

Plus Am Landgericht Ulm berichtet der 25-Jährige von der Nacht, in der er beinahe gestorben wäre. 18-mal hat sein Mitbewohner auf ihn eingestochen.

Von Franziska Wolfinger

Am Landgericht Ulm muss sich aktuell ein 24-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. 18-mal soll er im vergangenen August auf seinen Mitbewohner in der Asylunterkunft in Regglisweiler eingestochen haben. Der heute 25-Jährige hat knapp überlebt. Nun schilderte er vor Gericht die traumatischen Erlebnisse.

