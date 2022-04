Deitenheim-Regglisweiler

vor 47 Min.

18 Messerstiche in Asylunterkunft: Versuchter Mord kommt vor Gericht

Die Bluttat in einer Flüchtlingsunterkunft in Regglisweiler wird jetzt vor dem Landgericht Ulm verhandelt.

Plus Im Sommer 2021 soll ein 25-Jähriger einen Mann in einer Asylunterkunft mit 18 Messerstichen verletzt haben. Vor dem Landgericht Ulm kommt es jetzt zum Prozess.

Von Rebekka Jakob

Der Fall hatte im vergangenen Sommer in der Region für Aufsehen gesorgt: In einer Asylunterkunft in Regglisweiler wurde ein 25-Jähriger mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Jetzt wird der Fall vor Gericht verhandelt. Angeklagt ist ein damals 24 Jahre alter Mann, der nach der Tat aus der Unterkunft geflohen war.

