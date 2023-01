Zu schnell auf schneebedeckter Fahrbahn: Zwei Menschen leicht verletzt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen verliert eine junge Fahrerin zwischen Wangen und Regglisweiler die Kontrolle über ihr Auto und verursacht einen Unfall.

Bei einem Unfall auf schneebedeckter Straße bei Regglisweiler sind am Samstagnachmittag eine junge Autofahrerin und eine Beifahrerin verletzt worden. Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei bei den winterlichen Bedingungen zu schnell.

Das Auto kollidierte bei Regglisweiler mit einem entgegenkommenden Wagen

Dem Polzeibericht zufolge war die 18-Jährige am Samstag gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße L260 von Ilerrieden-Wangen kommend in Richtung Dietenheim-Regglisweiler unterwegs. Dabei verlor sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Auto mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 58 Jahre alten Mannes.

Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und die 54 Jahre alte Beifahrerin im entgegenkommenden Auto leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (AZ)