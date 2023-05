Nach der Freinacht zieht die Polizei eine positive Bilanz

Obwohl die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in der Mainacht doppelt so viele Einsätze wie 2022 hatten, ist die Polizei zufrieden.

Eine vergleichsweise ruhige „Freinacht“ liegt hinter den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Es kam zu keinen größeren Einsätzen. Die Polizei zieht daher ein positives Fazit.

Lag die Einsatzzahl verbunden mit der Freinacht letztes Jahr noch bei 78, so verzeichneten die Beamten dieses Jahr zwischen 19 Uhr und 7 Uhr mit rund 150 Einsätzen etwa doppelt so viele. Die Einsatzanlässe waren aber überwiegend niederschwellig, so die Polizei.

25 Einsätze waren Ruhestörungen. Noch in der Nacht wurden elf (Vorjahr: sechs) Sachbeschädigungen bekannt, bei denen nach ersten Schätzungen insgesamt ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro (Vorjahr: rund 3000) entstand. Erfahrungsgemäß werde das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der folgenden Tage vollständig bekannt, erklärt die Polizei weiter.

Keine Übergriffe auf Polizeibeamte in der Nacht auf den 1. Mai

Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten sieben Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten (Vorjahr: vier) auf, anders als im Vorjahr gab es aber keine Übergriffe gegen Polizeibeamte. Trotz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten Einsatzaufkommens wurde bisher kein gröberer Vandalismus gemeldet. Die Polizei zieht daher eine insgesamt positive Bilanz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eine positive Bilanz zieht auch das Polizeipräsidium Ulm nach der diesjährigen Maiennacht. Die Beamtinnen und Beamten hatten nur wenige Einsätze zu bewältigen, bei denen sich vermeintliche "Scherze" als Straftaten entpuppten. (AZ)