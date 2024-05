Region

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Wie wichtig ist Ihnen das Grundgesetz?

Plus Das Grundgesetz wird in ein paar Tagen 75 Jahre alt. Wir haben uns umgehört, wie viel die deutsche Verfassung Menschen aus der Region bedeutet.

Von Regina Langhans

Vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Der in Bonn tagende Parlamentarische Rat hat es im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte ausgearbeitet. Mit den Erfahrungen der Weimarer Republik sollten Strukturen für ein Nachkriegsdeutschland geschaffen werden. Als vorläufige Teilverfassung konzipiert, gilt das Grundgesetz seit der Wiedervereinigung für ganz Deutschland. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie wichtig ist Ihnen das Grundgesetz?

Maria Bleyer aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Maria Bleyer aus Illertissen sagt: Das Grundgesetz ist wichtig, es hat für uns ja den Stellenwert einer Verfassung. Und je länger es besteht, desto mehr mag es für uns selbstverständlich erscheinen. Auch für mich hat es die ganzen Jahre gepasst, man vergisst womöglich, sich dessen bewusst zu sein. Dann hilft der Blick in weniger demokratische Staaten. Unser Grundgesetz verkörpert Werte, wofür Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland flüchten.

