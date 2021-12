Region

vor 47 Min.

Verkaufsverbot für Raketen und Böller: Das sagen "Feuerwerker" aus der Region dazu

Plus Auch in diesem Jahr wird der Jahreswechsel ruhiger ablaufen als sonst: Der Verkauf von Silvesterknallern ist in Deutschland verboten. Wie das die regionale Branche trifft – und was sie befürchtet.

Von Sabrina Karrer

Das zweite Jahr in Folge wird Silvester anders ablaufen als gewohnt. Das hängt einerseits damit zusammen, dass nur eine überschaubare Zahl an Menschen zusammenkommen darf, um ins neue Jahr zu feiern. Andererseits dürfen abermals keine Silvesterknaller und Raketen verkauft werden. Die Politik argumentiert, dass die Krankenhäuser mehr als genug mit Covid-19-Patienten zu tun haben. Sie will Unfälle beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern möglichst verhindern, um die Kapazitäten der Kliniken zu schonen. Was bedeutet das für die Branche, die von Feuerwerken lebt? Nachgefragt bei drei Anbietern aus der Region.

