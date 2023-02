Reichau

Große Halle mit Stall brennt in Reichau: So lief der Einsatz ab

Die Feuerwehren haben eine große Lagerhalle in Reichau im Unterallgäu aufwendig gelöscht.

Plus Die Feuerwehr löscht mit großem Aufwand eine Halle mitsamt Stall in dem Ortsteil von Boos im Unterallgäu. Bewohner versuchen zuvor, die Rinder zu retten.

Vor einer Woche beim Großbrand einer Lagerhalle mit Werkstatt und Schafstall bei Osterberg hieß es angesichts der sich derzeit häufenden Brände auf landwirtschaftlichen Anwesen im südlichen Landkreis Neu-Ulm und dem angrenzenden Unterallgäu noch: „Langsam wird’s komisch!“ An diesem Sonntagmorgen war die allgemeine Überzeugung auch bei vielen Feuerwehrleuten: „Jetzt ist es aber komisch!“ - wobei „komisch“ im schwäbischen Sinne als „seltsam“ und nicht in der hochdeutschen Bedeutung als „lustig“ zu verstehen ist. Genau eine Woche nach dem verheerenden Großbrand bei Osterberg stand wieder eine große landwirtschaftliche Halle in Brand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

