Rekord bei der Schulranzen-Aktion und Spende fürs Museum der Gartenkultur

Die Sammelaktion „Ranzen her!“ der LEW-Bildungsinitiative 3malE ist abgeschlossen – und feiert nach Angaben des Energieversorgers einen neuen Höchststand: Rund 2.000 gut erhaltene Schulranzen und -rucksäcke wurden gesammelt – doppelt so viele wie im Vorjahr. Sie werden zum Schulstart an Kinder aus Familien mit geringem Einkommen in Bayerisch-Schwaben und den angrenzenden Regionen weitergegeben. Seit 2009 wurden insgesamt 14.500 Schulranzen gesammelt und weitergegeben. Begleitend zur Aktion unterstützt die LEW die Stiftung Gartenkultur in Illertissen für ihren Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit. Die zeigt sich nicht nur im neu konzeptionierten Museum der Gartenkultur, sondern auch bei einer Veranstaltung im Herbst.

Zahlreiche Städte und Gemeinden haben sich an „Ranzen her!“ beteiligt. Von LEW heißt es, die kommunalen Sammelstellen seien wichtige Anlaufpunkte für Bürgerinnen und Bürger, die gut erhaltene Ranzen spenden wollten. „2.000 gespendete Schulranzen – das ist mehr als eine Zahl. Damit könnten wir über 80 erste Klassen komplett ausstatten“, wird LEW-Vorstand Christian Barr in einer Mitteilung zitiert. Das „großartige Ergebnis“ der Sammelaktion sei ein starkes Zeichen. Ein Teil der gespendeten Schulranzen wird direkt in den beteiligten Kommunen an Familien weitergegeben. Den Großteil der Taschen übergab die LEW an den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie an den Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg.

Wie jedes Jahr spendet die LEW zusätzlich an ein regionales, gemeinnütziges Projekt. Die diesjährige Spende in Höhe von 2.000 Euro geht an die Stiftung Gartenkultur in Illertissen. Die Stiftung engagiert sich seit 2024 verstärkt im Bereich Kinder- und Jugendarbeit – unter anderem mit Erlebnisstationen zur Umweltbildung. Das komplett neu gestaltete Museum der Gartenkultur eröffnete im Juli, neu ist der Mitmach-Bereich für Kinder. Die Kunstfigur „Antonia Botanika“ begleitet Buben und Mädchen auf der Museums-Rallye.

„Die Unterstützung der LEW hilft uns, junge Menschen für Natur und Nachhaltigkeit zu begeistern – mit ganz konkreten Erlebnissen, die in Erinnerung bleiben“, wird Matthias Rausch, Geschäftsführer der Stiftung, in der Mitteilung zitiert. Ein solches Erlebnis wartet am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, auf Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren. Das Museum der Gartenkultur beteiligt sich am „Maus-Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“. Von 10 bis 17 Uhr sind Stationen mit alten Gartenspielen aufgebaut, zudem können drei kleine Gruppen nach vorherigen Anmeldung das Museumsdepot besichtigen.