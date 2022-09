Stiftung bietet historischen Pfarrhof in Rennertshofen zum Verkauf an

Lokal Seit Herbst 2019 steht der Pfarrhof im Bucher Ortsteil Rennertshofen leer. Nun soll er veräußert werden. Das Anwesen ist ein geschichtsträchtiger Ort.

Mit dem hierzulande selten zu sehenden Mansarddach samt Zwerchgiebel bildet das ehemalige Pfarrhaus einen markanten Blickfang im Bucher Ortsteil Rennertshofen. Im Innern machen zwei große Altarbilder und kirchliche Gemälde auf die geschichtsträchtige Bedeutung dieses Baudenkmals aufmerksam. Seit Herbst 2019 steht das Anwesen leer. Nach Rücksprache mit der Diözese Augsburg bietet die katholische Kirchenstiftung St. Stephan das dreigeschossige spätbarocke Gebäude mit einer Wohnfläche von 420 Quadratmetern samt Nebengebäuden und Garten mit einem Umgriff von insgesamt 3500 Quadratmetern zum Verkauf an.