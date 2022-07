Vier Verletzte bei Unfall nahe Rennertshofen

Lokal Auf der Staatsstraße prallen zwei Autos ineinander. Früher galt hier ein Tempolimit auf 80 km/h. Feuerwehrleute sagen: Die Aufhebung war ein Fehler.

Vier Menschen sind am Samstagvormittag bei einem Unfall bei Rennertshofen verletzt worden. Früher galt auf diesem Abschnitt der Staatsstraße 2018 noch Tempo 80, inzwischen ist das Tempolimit aufgehoben. Stimmen werden laut, die das Tempolimit zurückfordern.