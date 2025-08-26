Was es mit den Rettungspunkten im Forst auf sich hat

Wenn ein Waldarbeiter einen Unfall erleidet oder bei Freizeitsportlern, Erholungssuchenden oder auch Jägern im Wald plötzlich gesundheitliche Probleme auftreten, dann ist es das Wichtigste, im Notruf, der bekanntlich über die Telefonnummer 112 abgesetzt wird, den Ort des Unfalls oder des sonstigen Schadensereignisses möglichst genau zu nennen. Bei Verletzungen, die beispielsweise in Zusammenhang mit einer Motorsäge auftreten, können auch wenige Minuten Verzögerung lebensgefährlich werden. Deshalb wurden im Landkreis Neu-Ulm und darüber hinaus vor zehn Jahren flächendeckend sogenannte „Rettungspunkte“ eingerichtet.
Illertissen
