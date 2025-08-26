Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Rettungspunkte im Wald: So finden Sie Hilfe bei Notfällen im Forst

Illertissen

Was es mit den Rettungspunkten im Forst auf sich hat

Für Forstarbeiter, Sportler und Spaziergänger können die grün-weißen Tafeln lebensrettend sein. Sie weisen den Weg zu Helfern und Verletzten.
Von Wilhelm Schmid
    • |
    • |
    • |
    Förster Bernd Karrer zeigt die Infotafel am Rettungspunkt „NU-2046“ an der Kreuzung „Höhenweg / Neuer Weg“ nahe der „Dreifaltigkeitskapelle“ in Jedesheim und verweist dazu auf die App „Hilfe im Wald“ auf dem Smartphone. Diese App ist kostenlos in den diversen Stores herunterzuladen
    Förster Bernd Karrer zeigt die Infotafel am Rettungspunkt „NU-2046“ an der Kreuzung „Höhenweg / Neuer Weg“ nahe der „Dreifaltigkeitskapelle“ in Jedesheim und verweist dazu auf die App „Hilfe im Wald“ auf dem Smartphone. Diese App ist kostenlos in den diversen Stores herunterzuladen Foto: Wilhelm Schmid

    Wenn ein Waldarbeiter einen Unfall erleidet oder bei Freizeitsportlern, Erholungssuchenden oder auch Jägern im Wald plötzlich gesundheitliche Probleme auftreten, dann ist es das Wichtigste, im Notruf, der bekanntlich über die Telefonnummer 112 abgesetzt wird, den Ort des Unfalls oder des sonstigen Schadensereignisses möglichst genau zu nennen. Bei Verletzungen, die beispielsweise in Zusammenhang mit einer Motorsäge auftreten, können auch wenige Minuten Verzögerung lebensgefährlich werden. Deshalb wurden im Landkreis Neu-Ulm und darüber hinaus vor zehn Jahren flächendeckend sogenannte „Rettungspunkte“ eingerichtet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden