So blickt ein junger Landwirt aus dem Landkreis Neu-Ulm in die Zukunft

Lokal In unserer Jubiläumsserie stellen wir Besonderheiten im Landkreis Neu-Ulm vor. Diesmal besuchen wir einen der jüngsten Landwirte, Jakob Vorwalder aus Reutti.

Rinder, Pferde und Traktoren: Einen besseren Job kann es für Jakob Vorwalder kaum geben. Aufgewachsen im elterlichen Betrieb in Reutti, kannte er nie etwas anderes und möchte das Leben auf dem Hof nicht missen. Die Landwirtschaft der Eltern wird er einmal übernehmen. Das steht für den 19-Jährigen bereits fest. Im Gespräch erzählt er von den Herausforderungen für kleine Betriebe.