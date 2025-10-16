Mit diesem Illertisser Unternehmen reist Futtermittel durch ganz Europa

Die Entwicklungen an der Rohstoffbörse haben sie immer im Blick. Früher reichte ein tägliches Fax mit den aktuellen Preisen, heute verfolgt Markus Ritter die Kurse im Internet fast rund um die Uhr. „Selbst im Urlaub kann man es sich nicht leisten, sich vom Markt abzukoppeln“, sagt er. Der Marktplatz, auf dem landwirtschaftliche Produkte gehandelt werden, ist gewissermaßen die Grundlage seines Schaffens. Seit fünf Jahrzehnten. Die Ritter GmbH, ein traditionsreiches Illertisser Familienunternehmen, hat sich auf Agrarhandel, Logistik und Transporte spezialisiert - und ist in den vergangenen 50 Jahren vom Kleinbetrieb zu einer Firma mit internationalen Handelsbeziehungen, modernem Fuhrpark und großem Lager mit 9.000 Tonnen Kapazität am Standort Jedesheim gewachsen.

Die Firmengeschichte beginnt am 1. Oktober 1975 mit Gründer Fabian Ritter, einem Lkw, 60.000 D-Mark Startkapital und kleinem Kundenstamm, unter anderem in der Schweiz und dem damaligen West-Berlin. Das Hauptaugenmerk lag zu dieser Zeit auf dem Geschäft mit Heu und Stroh in Kleinballen. Im Januar 1999 wurde die Ritter GmbH gegründet. Die war dadurch das erste Unternehmen in Illertissen, das einen Gesellschaftsvertrag in Euro-Währung besaß. Ein erster Schritt in eine neue Richtung. Denn der Handel wurde zur Jahrtausendwende nicht nur geografisch auf die gesamte EU ausgedehnt, sondern auch materiell auf Rohstoffe für die Kraftfutterindustrie und Getreide für Mühlen.

Auch die Brüder steigen in der Firma ein

Auch die beiden Brüder Jochen und Daniel Ritter sind in der Firma eingestiegen. Das Sortiment umfasst in erster Linie klassische Agrarprodukte wie Getreide, Sojaschrot, Pflanzenöle und Mais. Der Handel direkt mit Landwirten spielt eher eine untergeordnete Rolle, die Ritter GmbH arbeitet größtenteils mit Großhändlern, Kraftfutterwerken und Lagerhäusern zusammen. „Bei uns bekommen Kunden Handel und Lieferung aus einer Hand. So sparen sie sich die Suche nach einer Spedition“, erklärt Andrea Ritter.

Das Geschäft in einer Branche voller Wandel läuft gut. Selbst die Krisenjahre rund um die Corona-Pandemie haben sich nicht in den Betriebsbüchern niedergeschlagen. Andrea Ritter meint: „Das Vieh braucht jeden Tag Futter, egal was gerade auf der Welt passiert. So lange die Landwirtschaft aufrecht erhalten wird, haben wir immer was zu tun.“ Doch die positive Entwicklung des Familienbetriebs, sagt sie, liege auch am Antrieb und unternehmerischen Geschick ihres Mannes. „Er ist ein sehr guter Kaufmann“, betont Andrea Ritter. Der allerdings winkt lachend ab und meint: „Ich würde sagen, ich bin experimentierfreudig und immer offen für neue Ideen.“ Davon gab es in den vergangenen Jahren einige.

Sie ließen sich und ihre Firma zum 50-jährigen Bestehen der Ritter GmbH feiern: (von links) Fabian Ritter, Markus Ritter, Jochen Ritter, Daniel Ritter und Andrea Ritter. Foto: Ritter GmbH

Mit dem Umzug im August 2013 vom Stadtteil Au in den Illertissen Süden nach Jedesheim begann beispielsweise der Umschlag von Altbrot. „Wir schenken damit Brot ein zweites Leben und setzen uns aktiv für Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit Ressourcen ein“, erklärt Markus Ritter. In der Industriestraße betreibt das Unternehmen für Geschäftspartner Feed Valid eine Sammelstelle, weitere gibt es in Lustenau/Vorarlberg und im Münchner Osten. Wöchentlich kommen dort zwischen 150 und 200 Tonnen Altbrot zusammen, das dann von der Ritter GmbH zur Weiterverarbeitung nach Hamm transportiert. Dort wird das Brot maschinell ausgepackt und wieder zur Futtermittel weiterverarbeitet. Ritter sagt: „Im Brot sind Zucker und Stärke enthalten, das macht es für die Veredelung so wertvoll.“

Rund 15.000 Tonnen flüssige Melasse transportiert die Ritter GmbH pro Jahr

Noch so ein Geistesblitz ist der Handel mit Nebenprodukten wie Biertreber oder Rübenmelasse. Der kam dem Geschäftsführer in den Sinn, als er selbst regelmäßig mit dem Lkw Zuckerrübenschnitzel in Rain am Lech abgeholt hat. „Da sind mir die Tankzüge mit flüssiger Melasse aufgefallen und ich dachte, das würde bei uns noch ins Konzept passen“, erzählt er. Inzwischen ist die Ritter GmbH in Süddeutschland nach eigenen Angaben einer der größte Händler für dieses Produkt. Rund 15.000 Tonnen pro Jahr werden demnach mit zwei eigenen Tankzügen zu den Kunden transportiert.

Um der steigenden Nachfrage in allen Bereichen gerecht werden zu können, wurde die Flotte zum Betriebsjubiläum im Jahr 2025 auf 20 Zugmaschinen erweitert. Auch hier denken die Ritters schon an die Zukunft. Er sagt: „Wir haben in Fahrzeuge nach neuesten Abgas- und Verbrauchsstandards investiert. Das reduziert den ökologischen Fußabdruck und erhöht die Betriebseffizienz.“ Die neuen Lkw erhielten bei der großen Jubiläumsfeier mit rund 250 Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Freunden sogar den kirchlichen Segen durch Stadtpfarrer Dr. Andreas Specker. Dann wurde bis in die Nacht gefeiert.