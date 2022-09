Ritzisried

vor 32 Min.

Dieser Ort hat das schlechteste Netz im ganzen Landkreis

Je nach Netzanbieter hat man schlechte Karten in Ritzisried – besser gesagt: schlechten Empfang.

Lokal Jede Woche stellen wir im Rahmen unserer Jubiläumsserie eine Besonderheit im Landkreis vor. Dieses Mal: der Ort mit dem schlechtesten Handyempfang.

Von Laura Mielke

Eine Karte der Bundesnetzagentur zeigt: Der Ort mit dem schlechtesten Netz im gesamten Landkreis liegt in Buch, genau genommen im Ortsteil Ritzisried. Betreiber ist die Telekom. Die Daten werden über die Funkloch-App gesammelt. Diese App können Bürgerinnen und Bürger herunterladen und anschließend einen Messpunkt erstellen. In Ritzisried ist es ein Gerät, das die App installiert und in den vergangenen zwölf Monaten Messpunkte erstellt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen