Nebelunfall bei Ritzisried: Fahrer hielt sich illegal in Deutschland auf

Nach einem Unfall bei Nebel nahe Ritzisried stellt sich heraus, dass der Fahrer des Pkw und sein Begleiter keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland hatten.

Der Autofahrer, der am Montagmorgen bei dichtem Nebel nahe Ritzisried einen Unfall verursacht hat, ist noch aus einem ganz anderen Grund in den Fokus der Polizei gerückt. Es stellte sich heraus, dass sich der aus dem Ausland stammende Mann und sein Begleiter ohne die erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufgehalten haben. Beide wurden deshalb angezeigt und mussten ausreisen.

Der 24 Jahre alte Mann fuhr laut Polizeibericht am Montagmorgen mit einem Mietwagen auf der Ortsverbindungsstraße von Buch nach Ritzisried. Dabei kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und bei schlechter Sicht wegen des Nebels nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr einen Graben und touchierte ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.

Die beiden Männer behaupteten, als Touristen in Deutschland zu sein

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige musste eine Geldbuße bezahlen. Bei der Unfallaufnahme überprüften die Polizeibeamten die Personalien des Mannes und seines Begleiters. Die beiden kamen aus der Republik Moldau und hatten zuvor angegeben, als Touristen in Deutschland zu sein. Doch diese Angaben waren aus Sicht der Beamten wenig glaubhaft. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Männer länger als die in dem Fall erlaubten 90 Tage im Bundesgebiet aufhielten. Somit hätten sie eine Aufenthaltserlaubnis benötigt, die sie jedoch nicht hatten.

Der 24-Jährige und sein 27-jähriger Bekannter wurden deshalb angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mussten sie jeweils einen vierstelligen Eurobetrag als Sicherheitsleistung für das Strafverfahren entrichten. Anschließend durften sie über einen regionalen Flughafen in ihre Heimat ausreisen. (AZ)