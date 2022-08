Unbekannter fährt Telefonmast um und flüchtet

In Ritzisried fährt ein Lastwagen oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug einen Telefonmast um. Der Täter oder die Täterin fährt danach unbeirrt davon.

Die Polizei Illertissen sucht ein flüchtiges Fahrzeug, das in Ritzisried einen Telefonmast umgefahren hat. Laut Pressemitteilung geschah der Unfall am Mittwochmittag zwischen 12 und 15 Uhr in der Kettershauser Straße. Nach Spurenlage dürfte es sich um einen Lastwagen oder ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug handeln.

Der Verursacher oder die Verursacherin meldete den Vorfall nicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)