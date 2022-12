Sieben Kinder und Weihnachtsstress? Nicht bei Großfamilie Mayer

Plus Bei den Mayers in Ritzisried wird vor der Bescherung unter den sieben Kindern ausgelost, wer zuerst auspacken darf. Auch der Advent ist genau durchorganisiert.

Fällt der Begriff Weihnachtsstress, kann Cornelia Mayer aus Ritzisried nur müde lächeln. Der siebenfachen Mutter macht so schnell keine andere etwas vor. Stress ist sie das ganze Jahr über gewohnt - und den Familienalltag haben sie und ihr Mann Christian clever durchgetaktet. Auch Weihnachten kann sie da kaum aus dem Rhythmus bringen. Denn ohne tägliches Kochen, Waschen, Putzen würde die Großfamilie mit Kindern im Alter von zwei und 14 Jahren schlichtweg kollabieren. Daher findet die Sozialpädagogin: „Im Advent ist nur wenig mehr Stress als sonst auch.“ Unserer Redaktion haben die Mayers Einblick in den ganz normalen Vorweihnachtstrubel gegeben.