Roggenburg

vor 18 Min.

Hier lernt die ganze Region: Bildungszentrum wird 20 Jahre alt

Plus Mit einem Tag der offenen Tür feiert das Bildungszentrum am Kloster Roggenburg sein 20-jähriges Bestehen. Sogar ein Bundespräsident war dort schon zu Gast.

Von Jens Noll

Was macht den Charme seiner Einrichtung aus? Pater Roman Löschinger, der Leiter des Roggenburger Bildungszentrums, sagt: "Dass so viele Kinder ums Haus schwirren." Doch nicht nur Kinder werden am Wochenende auf dem Gelände anzutreffen sein. Das Haus richtet nämlich eine große Feier aus: Vor 20 Jahren wurde der Neubau des Bildungszentrums für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg in Betrieb genommen. Die Einrichtung hat über die Region hinaus große Bedeutung als Tagungs- und Bildungsstätte. Zum runden Geburtstag öffnet sie am Sonntag, 22. Mai, ihre Türen für alle Interessierten. Neben einem Festakt und Führungen stehen Mitmachaktionen für die ganze Familie auf dem Programm.

