Roggenburg: 25. Roggenburger Ökomarkt feiert Vielfalt und Kreativität regionaler Anbieter

Roggenburg

25. Roggenburger Ökomarkt feiert Vielfalt und Kreativität regionaler Anbieter

Schon seit 25 Jahren gibt es den Ökomarkt im Prälatenhof. Auch heuer überraschten die regionalen Aussteller mit der Vielfalt ihrer Produkte – vom Schmuck bis zur Kulinarik.
Von Manuela Rapp
    Zum 25. Jubiläum des Roggenburger Ökomarkts gratulierten auch Vertreter der Politik (von links): Landtagsabgeordneter Thorsten Freudenberger, Bürgermeister Mathias Stölzle, Bezirksrätin Katja Ölberger, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Landrätin Eva Treu, Pater Roman Löschinger und Bernd Kurus-Nägele (Bund Naturschutz).
    Zum 25. Jubiläum des Roggenburger Ökomarkts gratulierten auch Vertreter der Politik (von links): Landtagsabgeordneter Thorsten Freudenberger, Bürgermeister Mathias Stölzle, Bezirksrätin Katja Ölberger, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Landrätin Eva Treu, Pater Roman Löschinger und Bernd Kurus-Nägele (Bund Naturschutz). Foto: Manuela Rapp

    Jetzt schon an Weihnachten denken? Eine Anregung von Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle, die – obwohl jetzt Mitte September geäußert – angesichts der Fülle und Vielfalt der Produkte und Angebote beim Ökomarkt im Prälatenhof des Klosters gar nicht so abwegig war. Schließlich, so meinte der Ortschef, sei es in wenigen Monaten wieder soweit. Doch jetzt galt es erstmal ein Jubiläum zu feiern: Die vom örtlichen Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur und dem Bund Naturschutz Kreisgruppe Neu-Ulm/Weißenhorn organisierte Veranstaltung fand heuer bereits zum 25. Mal statt. Ihr Schirmherr, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, sieht in dem Markt einen Indikator, „wie viel Kraft in unserer Region steckt.“

