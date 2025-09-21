25. Roggenburger Ökomarkt feiert Vielfalt und Kreativität regionaler Anbieter

Jetzt schon an Weihnachten denken? Eine Anregung von Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle, die – obwohl jetzt Mitte September geäußert – angesichts der Fülle und Vielfalt der Produkte und Angebote beim Ökomarkt im Prälatenhof des Klosters gar nicht so abwegig war. Schließlich, so meinte der Ortschef, sei es in wenigen Monaten wieder soweit. Doch jetzt galt es erstmal ein Jubiläum zu feiern: Die vom örtlichen Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur und dem Bund Naturschutz Kreisgruppe Neu-Ulm/Weißenhorn organisierte Veranstaltung fand heuer bereits zum 25. Mal statt. Ihr Schirmherr, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, sieht in dem Markt einen Indikator, „wie viel Kraft in unserer Region steckt.“

