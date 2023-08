Roggenburg

Am Leiberfest in Roggenburg bleiben die Leiber auch 2023 in der Kirche

Am 15. August findet in der Roggenburger Klosterkirche wieder das Leiberfest statt. Die Prozession um das Kloster fällt aber auch in diesem Jahr wegen der Eingerüstung aus.

Plus Die Prozession zum Leiberfest in Roggenburg fällt erneut aus. In Schießen gibt es eine solche Tradition nicht, dafür aber Gebeine in besonderen Gewändern.

Von Manuela Rapp

Valeria, Severina Laurentia und Venantius: So heißen die vier Märtyrer, die beim sogenannten „Leiberfest“, ein Brauchtum seit dem Barock, aus ihren Schreinen genommen und in einer feierlichen Prozession um das Roggenburger Kloster getragen werden. Traditionell findet es am Feiertag Mariä Himmelfahrt, also am 15. August, statt, dem Patrozinium der Klosterkirche. Doch wie schon im Jahr 2022wird das auch heuer nicht möglich sein, wie Pater Ulrich Keller vom Pastoralteam der Pfarreiengemeinschaft Roggenburg sagt. Der Grund dafür: Das Gotteshaus ist nach wie vor im Inneren und Äußeren eingerüstet.

Der Pater schildert, wie das Fest stattdessen ablaufen wird: „Es wird einen feierlichen Gottesdienst geben, aber nicht mit der traditionellen Prozession. Wir können nicht rausgehen.“ Die Tragegestelle mit den vollständig bekleideten Gebeinen der Märtyrer würden nicht durch das Gerüst vor der Eingangstür passen. Auch in der Kirche selbst behindere das Gestänge. „Wenn alles gut läuft, wird das Gerüst Ende 2025 abgebaut“, sagt der Prämonstratenser hoffnungsvoll. Bis dahin sei allerdings noch eine Menge zu tun.

