Ausstellung in Roggenburg: Eine Krippe wie ein Wimmelbild

Im Klostermuseum in Roggenburg ist eine Weihnachtsattraktion aufgebaut. Zusätzlich können Besucherinnen und Besucher Figuren für vier Mitmachkrippen basteln.

Mit ihren 180 Figuren gleicht die große Weihnachtskrippe des Klosters Roggenburg fast einem Wimmelbild, bei dem es viele wunderbare Details zu entdecken gibt. Jeder Hirte und jedes Schaf hat eine eigene Mimik und die Kleidung sowie Verzierungen geben jeder Figur einen individuellen Charakter. Bestaunt werden kann die Klosterkrippe von Samstag, 25. November, an bis zum 4. Februar 2024 im Klostermuseum.

Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, kam die Krippe über eine Stiftung zum Kloster Roggenburg. Hergestellt wurde sie von 1984 bis 2008 von den Künstlern Alois Gleinser aus Österreich und Rudi Maier aus Oberammergau. Jedes Jahr fertigten sie für die Stifter einige neue Figuren, bis die Krippe fertig war.

Kostenloses Bastelmaterial liegt im Klostermuseum Roggenburg bereit

Wer möchte, kann die Krippe diesmal nicht nur besichtigen, sondern auch selbst kreativ werden. Im Klostermuseum sind nach Angaben des Landratsamts vier Mitmachkrippen verteilt. Jede Besucherin und jeder Besucher kann diesen Krippen jeweils eine Figur hinzufügen. Das kostenlose Bastelmaterial liegt im Museum bereit: Papier, Naturmaterial, Filz und Kork. „Vielleicht schaffen wir die 180 Figuren der großen Weihnachtskrippe?“, sagt Franziska Honer hoffnungsvoll. Sie ist die Museumsleiterin und Kulturreferentin des Landkreises Neu-Ulm.

Die ersten Krippenfiguren entstehen am 28. November bei einer gemeinsamen Bastelaktion der Grundschule Roggenburg und „Gut alt werden können“, einer Initiative der Quartiersmanagerin der Gemeinde Roggenburg, Sandra Anders-Hochenbleicher. Um Kinder beim Basteln zu unterstützen, sind die Eltern, größeren Geschwister oder Großeltern gefragt. Es gibt aber auch einfaches Material extra für kleinere Mädchen und Buben.

Sonderöffnungszeiten zum Roggenburger Weihnachtsmarkt

Während des Roggenburger Weihnachtsmarkts, der vom 1. bis 3. Dezember stattfindet, gelten Sonderöffnungszeiten für das Klostermuseum mit der großen Weihnachtskrippe: Am Samstag, 2. Dezember, ist es von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Zugänglich ist das Museum auch am 1. Weihnachtstag (25. Dezember), 2. Weihnachtstag (26. Dezember) sowie an Neujahr (1. Januar) und am Dreikönigstag (6. Januar) zu den normalen Öffnungszeiten: von November bis März samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr. An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) ist das Museum geschlossen. (AZ)